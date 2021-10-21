'MİT'ten Mossad operasyonu, gözaltılar var' iddiası

MİT’in Türkiye'de faaliyet yürütten 15 MOSSAD casusunu bir yıl izledikten sonra yakaladığı öne sürüldü.

Sabah’tan Abdurrahman Şimşek’in haberine göre, "MİT, Türkiye’de casusluk amacıyla faaliyet gösteren üçer kişilik hücreler halinde örgütlenmiş 15 kişilik bir MOSSAD şebekesine operasyon yaptı."

Haberde söz konusu kişilerin bir yıldır gizlice izlendiği ve “Türkiye vatandaşı olan kişiler veya Türkiye'de ikamet eden parlak yabancı öğrencilerle ilgili biyografik istihbarat toplayarak” casusluk yaptığının belirlendiği ifade edildi.

Operasyonun 7 Ekim 2021'de gerçekleştirildiği belirtildi.

Sabah’ta yer alan haberde, operasyonun ayrıntılarına da yer verildi.

Haberde tamamı Arap asıllı olan “casusların” Türkiye aleyhine yürüttükleri faaliyetlerin ayrıntılı bir şekilde sorgulandığı, sorgunun ardından kapsamlı bir iddianame hazırlanmasının beklendiği belirtildi.

Haberde, "güvenilir kaynaklardan" edinilen bilgiler doğrultusunda “casusların” isimlerine ve fotoğraflarına da ulaşıldığı bilgisine yer verildi.

15 şüpheli tutuklandı

15 şüpheli, "Uluslararası casusluk" suçundan tutuklandı. Casusların ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleşmesi bekleniyor.