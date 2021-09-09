Türkiye'de Covid-19 salgınına karşı yapılan aşı 100 milyon dozu aştı.
Birinci doz aşı yapılan kişi sayısı 50 milyon 820 bine ulaşırken, iki doz aşı yapılan kişi sayısı 39 milyon 486 bin oldu.
Haber Merkezi
Türkiye'de yapılan aşı 100 milyon dozu aştı
Türkiye'de koronavirüse karşı yapılan aşı 100 milyon dozu aştı.
Haber Merkezi
Türkiye'de Covid-19 salgınına karşı yapılan aşı 100 milyon dozu aştı.
Birinci doz aşı yapılan kişi sayısı 50 milyon 820 bine ulaşırken, iki doz aşı yapılan kişi sayısı 39 milyon 486 bin oldu.