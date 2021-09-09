Test sahtekarlığı: Pozitif olduğunu düşünene 300 TL’ye negatif PCR

Türkiye’de yaklaşık 16 milyon kişinin sırası gelmesine rağmen Covid-19 aşısını yaptırmadığı belirtilirken, 6 Eylül itibariyle toplu etkinliklerin birçoğunda ya aşı kartı ya da PCR negatif sonucu zorunlu hale getirildi.

PCR negatif zorunluluğunun ardından bu konuda birçok sahtekarlık haberi de gündeme gelmeye başladı.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz, Google üzerinden test yapan yerlerle iletişime geçtiklerini, iletişime geçtikleri bu kişilerin, kendilerine 300 TL karşılığında negatif PCR testi sağlayacaklarını söylediğini aktardı.

Yılmaz'ın negatif test sonucu için yaptığı görüşmenin dökümü şöyle:

Muhabir: Cuma günü uçuşum var ve negatif PCR testine ihtiyacım var. Pozitif biriyle temaslıyım ve arkadaşımda olan bütün belirtiler bende de var. Boğaz ağrısı ve burun akıntısı, halsizlik...

Anıl: Karı-koca aynı yatakta biri negatif diğeri pozitif. Siz üşütmüş de olabilirsiniz. Genelde pozitif diye aldıklarımızın hepsi pozitif vakalar olmuyor. Ben sizin de pozitif olmadığınızı düşünüyorum.

Muhabir: Yalnız ben riske almak istemiyorum. Pozitif çıkma durumum da çok yüksek.

Anıl: Şöyle yapalım, ben sizi kayıtsız çalışırım. O da şöyle oluyor; testi alırız e-nabız’a işlemeden bakarım. Negatif misiniz, pozitif misiniz? Eğer negatifseniz sizi direkt sisteme işleriz. Ama pozitifseniz devam ederiz. Sistem dışı bir şey oluyor, ben bu konuda size yardımcı olurum.

Muhabir: Kendimi açıkçası riske de atmak istemiyorum, havalimanında herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım? Bir sıkıntı çıkartırlar mı?

Anıl: Hayır tabii ki. Çünkü sizden aldığım numuneyi kayıtsız çalışacağım. Sadece laboratuvarda sonuca bakacağım.

Muhabir: Tekrar soruyorum bir sıkıntı yaşamam değil mi?

Anıl: Hayır biz bu durumlarla çok sık karşılaşıyoruz.

Muhabir: Daha önce de böyle yaptınız değil mi? Kendimi garantiye almak istiyorum.

Anıl: Evet, herhangi bir problem de olmuyor.

Muhabir: Peki nasıl yapalım, gelmem gerekiyor mu?

Anıl: Ben, mesajlaştığınız arkadaşımı size gönderirim. O sizden numuneyi alır laboratuara götürür. Sonuçlarla da ben ilgileniyorum. Yalnız biz Anadolu yakasındayız. Siz biraz uzakmışsınız. Sizden numuneyi almam lazım, olmasa da olur ama biz yine de alalım. Sizin uçuş mu?

Muhabir: Evet uçuş. O zaman çarşamba günü numune için karşıya geçerim.

Anıl: Tamam.

Muhabir: Bakın yine diyorum, havalimanında sıkıntı yaşamayacağımın garantisini almak istiyorum.

Anıl: Yok problem yaşamasınız. İsminiz neydi?

Muhabir: Çiğdem

Anıl: Çiğdem Hanım, Anıl ben de numaramı kaydedin. Mesajlaştığınız arkadaşla da paslaşın. Ne zaman buluşacaksanız?

Muhabir: Tamamdır ben arkadaşınızla iletişime geçeceğim. Aynı soruyu tekrar tekrar soruyorum farkındayım ama şimdi ben pozitif de olsam bir sıkıntı yaşamayacağım değil mi? Negatif testim elimde olacak kesin değil mi?

Anıl: Evet, olacak.

Muhabir: Peki fiyatı ne kadar?

Anıl: Biz Avrupa yakasına 300 TL’ye yapıyoruz uçuşlar için. Çünkü uçuşlar için özel bir belge çıkartıyoruz.

Muhabir: Fiyatınız da uygunmuş, iyi.

Anıl: Başka firmalar 450 TL 500 TL’ye yapıyor. Sıkça uçuş yapıyorsunuz sanırım.

Muhabir: Evet. Yine başa döndüm ama sıkıntı yaşamayacağımın garantisini veriyorsunuz değil mi?

Anıl: Evet, bir sıkıntı olmayacak, halledeceğim. Çok konuşmayalım bence bu tarz şeyleri ama halledeceğim.