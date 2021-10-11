Dayanışma Meclisi, İstanbul'da ve Ankara’da bir panel düzenliyor.
"Türkiye’de siyasi durum ve kadim soru: Ne yapmalı?" başlıklı panel, 17 Ekim’de Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde (NHKM) Pazar günü 14.00’te gerçekleşecek. Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in sunucu olacağı panelde gazeteci, yazar Fatih Yaşlı ve Prof. Dr. Serdal Bahçe konuşmacı olacak.
İstanbul'daki panel ise 16 Ekim'de Kadıköy NHKM'de Ruhi Su Salonu'nda saat 16'da düzenlenecek. Orhan Gökdemir'in sunuculuğunu yapacağı panelin konuşmacıları Atilla Özsever ve Aydemir Güler olacak.
Etkinlikler pandemi önlemleri kapsamında gerçekleşecek ve katılımcıların çift doz aşı durumları sorgulanacak.