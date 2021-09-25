Söyleşi: Yoksulluk Göçmenler-Mülteciler, Ekonomik ve Siyasi Kriz

İstanbul Sancaktepe'de EMEP, Sol Parti ve TKP'nin ortak düzenlediği "Yoksulluk Göçmenler-Mülteciler, Ekonomik ve Siyasi Kriz" başlıklı söyleşi Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Söyleşi EMEP Genel Başkanı Ercüment AKDENİZ'in Türkiye ve dünyadaki göçmen politikası ve göçmen işçilerin mücadele deneyimlerini aktardığı sunumuyla başladı.

Ardından SOL Parti PM Üyesi Alper TAŞ ülke ve dünya siyasetine ilişkin görüşlerini aktardı ve gelecek döneme ilişkin dayanışma çağrısı yaptı.

Son olarak söz alan TKP PMK Üyesi Aydemir GÜLER ülke ve dünya gündemine ilişkin görüşlerini aktardı ve önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi muhtemel seçimlerde sermayeyi karşısına almayan bir cephenin halkın sorunlarına çözüm getirmeyeceğini, devrimci bir cephenin gerekliliğine vurgu yaparak sunumunu bitirdi. Ardından sunuma ilişkin katkı ve soru-cevap ile söyleşi son buldu.