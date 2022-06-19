'Türkiye'de saldırı olacak, terk edin' çağrısını yinelediler

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’deki İsraillilerin ülkeden ayrılmaları, ayrılamıyorlarsa otel odalarına sığınmaları yönündeki uyarıyı hatırlatarak "Türkiye’deki tüm İsraillileri güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaya çağırıyorum" dedi. Gantz, "İsrail, İran’ın saldırı planlarını engellemek için çalışıyor ve herhangi bir yerde İsrail vatandaşlarına yönelik bir saldırıya güçlü bir yanıt vermeye hazırlanıyor" dedi.

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Hassan Sayid Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğramasının ardından olası bir misilleme saldırısı nedeniyle İsrail vatandaşlarına Türkiye'den ayrılmaları gerektiği yönünde çağrı yapıyor.

Türkiye'de toplamda 2 bin İsrailli olduğu tahmin ediliyor.