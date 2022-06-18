İsrailli üst düzey yetkili: İran saldıracak, İstanbul'u terk edin

Üst düzey İsrailli yetkililer "İran'ın haftasonu İstanbul'da İsraillilere terör saldırısı düzenlemeye çalışacağına dair somut tehditler olduğu" uyarısında bulunarak tüm İsrail vatandaşlarını Türkiye'yi "derhal terk etmeye" çağırdı.

Times of Israel sitesine konuşan yetkililer yaptığı açıklamada İsraillilerin otellerde, restoranlarda ve diğer eğlence merkezlerinde hedef alınabileceğini de iddia etti.

Benzer bir uyarı geçtiğimiz günlerde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid tarafından yapılmıştı. Lapid yaptığı açıklamada İstanbul'daki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısında bulunmuştu.