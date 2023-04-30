Türkiye’nin özellikle 2018 yılından sonra enerjide büyük bir buhran yaşamaya başladığını belirten CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Türkiye’de ortalama her 7 haneden 1’i faturasını ödeyemiyor" dedi.



Birgün'den Mustafa Şimşek''in haberine göre; hane halkı gelirinin yüzde 10’dan fazlasının enerji gideri olması durumunda enerji yoksulluğu tanımının yapıldığını ifade eden Akın, "Yıllarca zam üstüne zam yapan bu iktidar, Türkiye’nin gücü olan Karadeniz doğalgazı başta olmak üzere enerji alanında çeşitli vaatlerle ülkemizde yaşanan enerji yoksulluğunun görünür olmasını engellemeye çalışıyor. 2022 yılında elektrikte yüzde 200, doğalgazda yüzde 164 oranıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji zamlarını yapan iktidar, Türkiye’de derin bir enerji yoksulluğu yaşanmasına neden oldu” dedi.

'Faturasını ödeyemez durama gelen hane sayısı neredeyse 3 kat arttı'

İktidar gizlemeye çalışsa da resmi rapor ve sayılara göre Türkiye’de hanelerin artık enerjiye erişmekte zorlandığının görüldüğüne işaret eden Akın, şunları dile getirdi:



“2018 yılında ucuz, kesintisiz ve kaliteli enerji vaat eden AK Parti; vatandaşlarımız temel bir hak olan enerji faturalarıyla adeta ezilmesine seyirci kalıyor. İlk olarak 2019 yılında başlayan elektrik tüketim desteği kapsamında 1 milyon 343 bin 109 hane bulunuyordu. Yıllar itibarıyla uygulanan yanlış politikalarla birlikte özellikle 2022 yılında yapılan zamla bu sayı 3 milyon 690 bin 582 haneye kadar çıktı. Buna göne 2019-2022 dönemini kapsayan 3 yılda faturasını ödeyemez durama gelen hane sayısı neredeyse 3 kat arttı. İktidarın yarattığı bu tabloya göre Türkiye’de ortalama her 7 haneden 1’i faturasını ödeyemiyor."