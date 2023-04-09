'Karadeniz doğalgazı 'müjde'sinden sonra konutlarda faturalar 3,5 kat arttı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunduğunun duyurulmasının ardından doğalgaz fiyatlarda yaşanan artışa dikkat çekerek, “Müjdeden sonra konutlarda faturalar yaklaşık 3,5 kat, sanayide ise yaklaşık 6 kat arttı. Bu durum, iktidarın enerji zamlarının patronu olduğunu gösterdi” dedi.

Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İktidar 2020 yılından bu yana Karadeniz doğalgazıyla vatandaşın faturasının düşeceği vaadinde bulundu. 2020 yılından bu yana düşen tek şey, maalesef vatandaşımızın alım gücü ve milli paramız Türk lirasının değeri oldu. Müjdeden sonra Türkiye, Avrupa bölgesinde enerji enflasyonunda birinci sıraya yükselirken orta ve düşük gelirli vatandaşlarımız ise enerji yoksulu haline geldi.

'2021'de abonelerin yüzde 73,9’una kesinti uygulandı'

Müjdenin verildiği 2020 yılında, resmi raporlara göre geçici gaz kesintisi yaşayan abonelerin toplam sayısı 1 milyon 279 bin 990 kişiydi. Abonelerin yüzde 65,7’sine, yani 840 bin 954’üne, fatura bedelini zamanında ödeyemediği için kesinti uygulanmıştı. 2021 yılında ise geçici gaz kesintisi yaşayanların toplam sayısı 1 milyon 620 bin 64 kişiye çıkarken abonelerin yüzde 73,9’una, yani 1 milyon 197 bin 227’sine, fatura bedelini zamanında ödemedikleri için kesinti uygulandı. Karadeniz müjdesinden sonra bir yıl içinde faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı yüzde 42,3 oranında arttı. 2022 yılına ilişkin resmi veriler henüz yayınlanmadı ama artık vatandaşlarımız temel bir ihtiyaç olan ısınma ihtiyacını rahatlıkla karşılayamıyor.

Konutlarda faturalar yaklaşık 3,5 kat arttı

BOTAŞ’ın her ay açıkladığı tarifeye göre; Ağustos 2020’den bu yana vergi ve dağıtım bedeli hariç konutlardaki fiyat artışı yüzde 226,4, sanayideki fiyat artışı yüzde 576,4, elektik üretim santrallerindeki fiyat artışı yüzde 614,2 oldu. Başka bir deyişle müjdeden sonra konutlarda faturalar yaklaşık 3,5 kat, sanayide ise yaklaşık 6 kat arttı. Bu durum, iktidarın enerji zamlarının patronu olduğunu gösterdi." (ANKA)