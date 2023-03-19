AKP'den 'seçim gazı': 'Karadeniz doğalgazı nisan sonunda yakılacak'

Mart ayında yakılacağı duyurulan Karadeniz gazı için çıkış tarihinin ertelendiği duyurulmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı çalışmalarının kara işleme tesisinde yaklaşık 1200 ile 1300 işçinin deprem sürecinden etkilendiğini belirterek, tören için nisan ayına işaret etti:

"İkinci deprem ile o personelimize izin verdik. İnşallah verdiğimiz sözü tutacak şekilde nisan sonunda bu gazı karada yakacağız. Sadece tesisin montajını bitirmek yetmiyor, arkasından da işletmeye alma hazırlıkları başlıyor. Testler ve kontroller var. Bunların da sağlıklı bir şekilde tamamlanması gerekiyor. İnşallah milletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz ve yerli gazımızı vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz."

Erdoğan Mart'ı işaret etmişti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Karadeniz'de 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz'' demişti.