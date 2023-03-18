Bürokrasi kararını verdi: AKP'ye başvurular beklentilerin altında kaldı

14 Mayıs’taki seçimlerde adaylığa soyunacak kamu görevlilerinin istifası için verilen süre 16 Mart’ta doldu. Adaylık için bürokrasiden vazgeçenlerin sayısı AKP nezdinde beklentilerin altında kaldı.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre son aylarda parti kurmaylarıyla doğrudan diyaloğa geçen yargı bürokrasisi içinden çok sayıda ismin istifa etmemesi AKP’de şaşkınlıkla karşılandı.

AKP’ye adaylık başvurularının sayısının 4 bine yaklaştığını aktaran kaynaklar, bu sayı içinde bürokrasiden gelen başvuruların 200’ü geçtiğini söyledi. AKP yetkilileri, yargıdan çok sayıda ismin daha önce kendileriyle iletişime geçtiğini ama süre bitiminde bu isimlerin büyük bölümünün istifa etmediğini gördüklerini de belirtti.

2015’te istifalar MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a kadar varmıştı. Fidan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle görevine dönmüştü.