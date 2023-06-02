Türkiye'de Mayıs'ta 40 kadın cinayeti, 22 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2023 Mayıs Veri Raporu açıklandı. Rapora göre Mayıs ayında Türkiye'de 40 kadın cinayeti işlendi, 22 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.

Raporda, 40 kadından 7’sinin kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle katledildiği aktarıldı.

Rapora göre Mayıs ayında katledilen 40 kadının 12’si evli olduğu erkek, 8’i tanıdığı biri, 7’si birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 3’ü oğlu, 2’si kardeşi, 2’si akrabası tarafından katledildi.

Bu ay kadınların yüzde 75'i evlerinde katledildi. Kadınların 30’u evinde, 7’si sokakta, 1’i arabada, 1’i ıssız bir yerde katledildi.

Raporda ayrıca bu yıl öldürülen kadınların 74’ünün en yakınındakiler yani, evli olduğu erkekler, babaları, oğulları veya akrabaları tarafından öldürüldüğü, öldürülen kadınların yanında ailelerinden 19 kişinin daha öldürüldüğü belirtildi.