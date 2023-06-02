Erbakan'ın Meclis'teki ilk gününde hedefi 6284 sayılı yasa: 'Haşa bir ayet değil'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni yasama döneminin ilk gününde Meclis'ten katıldığı canlı yayında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un mağduriyetlere yol açtığını öne sürdü.

Erbakan "6284 haşa bir ayet değil. Avrupa'dan ihraç edilmiş bir kanun. Bunun eksiğinin gediğinin giderilmesi yanlışı varsa düzeltilmesi gayet tabi" dedi.

Meclis'ten CNN Türk canlı yayınına katılarak Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Erbakan "Kadınlara yönelik şiddetle alakalı 6284 sayılı kanunun hemen değişmesi yönünde bir girişimde bulunacak mısınız? Bir de şunu merak ettim; Özlem Zengin 'bizim kırmızı çizgimiz' demişti. AK Parti'nin Grup Başkanvekili olacak, öyle görünüyor. Bugün karşılaştınız mı, el sıkıştınız mı? Özlem Hanım'la karşılaştığınız da söylemek istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

'6284 mağduriyetlere yol açıyor'

"Yok, karşılaşmadık. Özlem Hanım'ın orada kastettiği bana kalırsa, kadına şiddet konusu kırmızı çizgi, 6284 haşa bir ayet değil. Avrupa'dan ihraç edilmiş bir kanun. Bunun eksiğinin gediğinin giderilmesi yanlışı varsa düzeltilmesi gayet tabi. Ama 'kadına şiddet konusu kırmızı çizgimizdir' dediğini düşünüyorum. Böyle bir noktada da bizde aynı şekilde kadına değil sadece bütün canlılara hayvanlara, doğaya, tabiata... Şiddet bizim inancımıza aykırı. Böyle bir şeyin kabul edilmesi, onaylanması mümkün olamaz. Bizim 6284 ile ilgili söylediğimiz bazı aksaklıkları ve eksiklikleri nedeniyle mağduriyetlere yol açıyor. Bir kere suçun ispat edilmesi ortada yok. Sadece beyana dayalı bir şekilde, kadının beyanıyla... Tabii mağdurun beyanı. Aynı şekilde erkeğe de bu hak verilmiş. Biz sadece kadının bu hakkı var diye karşı çıkmıyoruz erkek de, hanımım bana şiddet uyguladı, desem benim de beyanım geçerli ama bu olmamalı. İddia sahibinin iddiasını ispatlaması lazım."