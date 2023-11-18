Türkiye'de ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı belli oldu

Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı 1 milyon 127 bin 38 oldu. 19 Ocak 2023'te 1 milyon 335 bin 153 olarak kayıtlara geçen Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı, 9 Kasım itibarıyla 208 bin 115 düşüşle, yüzde 15 azaldı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 9 Kasım itibarıyla, ikamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1 milyon 127 bin 38 oldu. İkamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancıların illere göre dağılımında ilk sıradaki İstanbul, 568 bin yabancıya ev sahipliği yaptı. Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısında İstanbul'un ardından Antalya yer aldı. Antalya'da ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 130 bin 994 olarak kayıtlara geçti. En fazla ikamet izni alınan kentlerden Ankara'da 71 bin 832, Bursa'da 51 bin 566, Mersin'de 41 bin 190, İzmir'de 24 bin 247, Muğla'da 22 bin 586 yabancı yaşıyor.

Ruslar ilk sırada

DHA'nın haberine göre, ikamet izniyle Türkiye'deki yabancılarda ilk sırayı Rusya vatandaşları aldı. Türkiye'de ikamet izni ile bulunan Rus sayısı 107 bin 392 olarak kayıtlara geçti. Rusların ardından 103 bin 861 Türkmenistan vatandaşı, 94 bin 370 Irak vatandaşı, 82 bin 489 Suriye vatandaşı, 79 bin 181 İran vatandaşı, 63 bin 803 Azerbaycan vatandaşı, 51 bin 941 Özbekistan vatandaşı, 43 bin 591 Afganistan vatandaşı, 42 bin 911 Kazakistan vatandaşı, 38 bin 443 Ukrayna vatandaşı, 419 bin 56 diğer ülke vatandaşları ikamet izniyle Türkiye'de bulunuyor.

18 yılda, 179 binden 1 milyon 127 bine yükseldi

Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı, 2005 yılında 178 bin 964'ten 2015 yılında 422 bin 895'e ulaştı. 2018 yılında 856 bin 470'e yükselen ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısı, 2019 yılında ilk kez 1 milyonu aşıp 1 milyon 101 bin 30 oldu. Bu sayı 2020'de 886 bin 653, 2021'de 1 milyon 314 bin 181, 2022'de 1 milyon 354 bin 94 olarak kayıtlara geçti.

19 Ocak 2023'te 1 milyon 335 bin 153 olarak kayıtlara geçen Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı, 9 Kasım itibarıyla yüzde 15 azaldı. 208 bin 115 yabancının ayrılmasıyla bu rakam 1 milyon 127 bin 38'e geriledi.

Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancıların yarısından fazlasının yaşadığı İstanbul'da, 19 Ocak'ta ikamet eden yabancı sayısı 705 bin 556 iken 9 Kasım itibarıyla bu sayı 568 bine düştü. 19 Ocak- 9 Kasım tarihlerinde İstanbul'da ikamet izniyle bulunan yabancı sayısı 137 bin 556 azaldı.