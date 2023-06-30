Türkiye’de gençlerin yarısı aşırı kalabalık evlerde yaşıyor

Konut fiyatlarının rekor seviyelerde artmasıyla ortaya çıkan barınma krizi, gençleri olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Euronews'deki habere göre 15-29 yaş arasındaki gençlerin yarısı “aşırı kalabalık evlerde” yaşıyor. Türkiye’de bu oran yüzde 51 iken Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 26. Toplam nüfusa bakıldığında ise Türkiye’de 10 kişiden dördü aşırı kalabalık evlerde ikamet ediyor. Bu oran AB’de sadece yüzde 17.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre AB ülkeleri içinde bu oran en düşük Kıbrıs’ta (yüzde 2); en yüksek ise Romanya’da (yüzde 41). Türkiye 2021 verisiyle 35 ülke içinde 7. sırada yer alıyor.