İki formül masada: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam olacak?

Memur ve emeklinin yeni maaşları, haziran ayı verilerinin de açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek. Enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenecek.

Sabah'ın haberine göre en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin zam yasası bayramdan hemen sonra Meclis'e gelecek.

SGK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 30-35 zam bekleniyor. Tahmini 6 aylık enflasyon oranına göre refah payı ile birlikte emekli maaş zammının yüzde 30-35 civarında olması hedefleniyor.

Memur ve emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 30'luk bir zam yapılmıştı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 6 bin 78 liraya çıkarılmıştı.

Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 dönemi toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu.Yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına, yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı da eklenecek ve refah payıyla da birlikte 6 aylık memur zammı belli olacak Refah payı için yasal düzenleme gerekiyor.

Memur zammında iki formül

Yasadaki maddelerden biri de en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması olup, bunun için iki seçenek bulunuyor.

Birinci seçenek, aile yardımıyla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira olup bunun yüzde 85 artırılarak 22 bin liraya çıkarılması.

Bir diğer formül de 5 bin lira gibi seyyanen artış, kalan kısmın oransal olarak artırılarak 22 bin liraya tamamlanması olacak.

En düşük emekli aylığı 7500 lira olurken temmuz zammı kök maaş üzerinden yapılacak. Aylık skalasına göre bir oransal artış söz konusu olacak.

Emekli yüzde kaç zam alacak?

7 bin 500-10 bin lira arasında alanlar için yüzde 45, 10 bin-15 bin lira arasında alanlara yüzde 40, 15 bin-20 bin lira arasında alanlara yüzde 35, 20 bin lira üzerinde alanlara yüzde 30'luk bir artış seçenekler arasında bulunuyor.

Emeklilere zamda da yüzde 30-35 artış ön plana çıkıyor. Yapılacak zamdan EYT'liler için bir ayırım söz konusu olmayacak.