'Türkiye’de en az 2 milyon çocuk işçi var'

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, “Adalet Bakanlığı'nın 2021 verilerine göre Türkiye cezaevlerinde yaklaşık 345 çocuk, 780 de bebek anneleriyle birlikte cezaevinde tutuluyor. Bu konuda hassasiyetimizi dile getirdik ve bir yasal düzenleme önerdik. İktidar oralı olmadı” açıklamasını yaptı.
Aydoğan, çocukların daha sağlıklı ortamlarda yaşamasına ilişkin Meclis'e sundukları önergelerin ve kanun tekliflerinin havada kaldığını ve bu bağlamda somut adımlar atılmadığını söyledi.
'Reform adı altında getirilen paketlerin hiçbirinde gerekli düzenleme yok'
Çocuk istismarı vakalarında artış olduğunu ifade eden Aydoğan'ın açıklaması şöyle: