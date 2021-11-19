'Çocuğa yönelik istismar dosyası, çocuğun beyanı esas alınmadığı için kapatıldı'

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan cinsel istimar olayına ilişkin soru önergesi verdi.

Ersoy, 10 yaşındaki üvey kardeşi S.S.’ye 1 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan 17 yaşında M.S.’nin 21 Mayıs tarihinde gözaltında ifadesi alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilerek serbest bırakıldığını ve ardından Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “zincirleme şekilde taciz” suçundan açılan soruşturmada “kovuşturmaya yer olmadığı” gerekçesiyle serbest bırakıldığını ifade etti.

Verilen Savcılık kararına, Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “S.S.’nin cinsel istismara maruz kaldığı konusunda fiziksel herhangi bir travmatik lezyon saptanmadığı” yönündeki raporunun da gerekçe gösterildiğini belirten Ersoy, çocuğun beyanı dikkate alınmadığı gibi raporlarda yazan “istismar bulgusu şüphesi var” ifadesinin de yok sayıldığının altını çizdi.

Ersoy, konuya ilişkin bir soru önergesi vererek, soruların Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yazılı olarak cevaplanmasını talep etti.

Ersoy’un Bakan Abdülhamit Gül tarafından cevaplanmasını istediği sorular şu şekilde:

1. Urfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan erkek M.S. (17) tarafından,10 yaşındaki S.S. yıllarca cinsel istismara uğradığını beyan etmesine rağmen dosyanın kapatılması çocuğa yönelik istismarı artırmayacak mıdır?

2. Savcılık vermiş olduğu kararda, Yargıtay 5’inci Dairesi’nin “Mağdurenin ırza geçme eyleminin gerçekleştiği zamanlarda bağırıp çevreden yardım istememesi, mağdurenin iddiasına göre cinsel eyleminin birden çok değişik zamanlarda gerçekleşmesine rağmen durumu kimseye anlatmaması, şikayetçi olmaması” yönündeki kararına atıfta bulunmuştur. İstismara uğrayan 10 yaşındaki bir çocuk bağırıp yardım isteyebilir mi?

3. Adalet Bakanlığı, “cinsel istismar” suçunda “beyanın” yerine “ispat yükümlülüğünün” getirilmesi sonucunda, çocuğa yönelik vakaların arttığına yönelik bir veri çalışması yapmakta mıdır?

4. Çocuğa yönelik kaç istismar vakası vardır?

5. Türkiye’nin de taraf olduğu ve çocuklara karşı cinsel suistimal ve istismarı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olan Lanzarote Sözleşmesi neden uygulanmaktadır?