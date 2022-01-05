'Türkiye’de cumhurbaşkanlığı makamı boştur, Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV'de Savaş Kerimoğlu'nun "Günaydın Türkiye" programına konuk oldu.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, şöyle konuştu:
- Sayın Cumhurbaşkanı, dünyanın hiçbir yerinde geçerli olmayan yeni bir tez, önce buna ‘Çin Modeli’ dediler, sonra ‘Türkiye Modeli’ gibi ifadeler kullandılar. Ne olursa olsun bu bir cehalet. Bugün takip edilen ekonomi politikasını herhangi bir ekonomi teorisiyle izah etmek mümkün değil. Cumhurbaşkanı şapkasını taktığını hiç gördünüz mü? Cumhurbaşkanı şapkasını taksa tüm Türkiye’yi idare eder. Sayın Erdoğan, uzun zamandır cumhurbaşkanı şapkasıyla konuşmuyor. Aslında bugün Türkiye’deki makam boşluğu burada. Türkiye’de cumhurbaşkanlığı makamı boştur. Yani, evet seçilmiş bir cumhurbaşkanı var ama cumhurbaşkanı rolünü oynayarak bütün milleti birleştirebilen, ortak bir hedefe yöneltebilen, herkesi kucaklayabilen, herkese hitap eden bir cumhurbaşkanı var mı? Bugün Türkiye’de başbakanlık makamı kalktı. Cumhurbaşkanlığı makamı da fiilen yok.
- Bir provokasyon varsa önce devleti yönetenin bu provokasyona dur demesi gerekiyor. Şimdi sayın Cumhurbaşkanı kendisi provokasyon yapıyor neredeyse. Burada Cumhurbaşkanı’nın, özellikle ekonomideki kriz sonrasında Çin Modeli ekonomi ile birlikte bir tercihte bulunduğu kanaatindeyim. Seçime gidene kadar Türkiye’yi gittikçe artan bir gerilim ve kendi tarafını konsolide etmek, oradan kopuşları. Bir suçlu varsa niye sen kovalıyorsun? Anayasal bir suç işlenecekse emniyet, hukuk, yargı gider çözer. Sen bir devlet adamı olarak ‘Ben kovalayacağım’ dediğin anda soru şu; ‘Kim bu kovalananlar’. Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor. Sokağa çıkılsın ki kendisi de kendi taraftarlarını sokağa çıkarabilsin. Bu gerilimde AK Parti çözülüyor. Haklı olarak AK Parti kitleleri ‘Bunun için mi oy verdik’ diyor. Bir sene önce eleştiriler, ‘Cumhurbaşkanı doğru yapmaya çalışıyor ama etrafı yetersiz’; sonrası, ‘Cumhurbaşkanı yanlış yapıyor galiba’; şimdi ise Cumhurbaşkanı’na sert eleştiriler var.