Türkiye'de cezaevlerinde bin 347 çocuk tutuklu bulunuyor

Aralarında dernek, girişim, kolektif, vakıf ve baroların da bulunduğu 23 farklı imzacı kurum çocukların tutuklu yargılanmalarına ilişkin açıklama yaparak, ‘çocukların tutuklu yargılanmalarına son verilsin’ çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada, 31 Ekim 2021 itibarıyla Türkiye hapishanelerinde bin 347 çocuğun tutuklu bulunduğu, hükümlü 566 çocuğun cezalarının ise Covid-19 izniyle hapishane dışında infaz edildiği ifade edildi.

İmzacı kurumlar, bir cezalandırma aracı olarak çocukların karşısına tutuklamanın çıkarıldığının altını çizerek, "bu tutuklamalara kalıcı olarak son verilmesi, çocukların yaşamdan soyutlanarak hapsedilmeleri yerine ortak çözüm ve çalışmalar üretilmesi, çocukların tecridin doğurduğu olumsuz etkilerden korunması ve hükümlü çocuklar için cezalandırıcı uygulamalar dışında hapsetmenin alternatiflerinin, salgın önlemleri sonrasında da asıl yöntem hâline getirilmesi" taleplerinde bulundu.