İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, AKP'li yıllarda en az 787 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Meclis'in raporundan bir bölüm şöyle:
Erhan Nalçacı
Aydemir Güler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Yalçın Cuğ
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
AKP’li yıllarda en az 787 çocuk işçi hayatını kaybetti!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 'AKP’li yıllarda en az 787 çocuk işçi hayatını kaybetti' açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, AKP'li yıllarda en az 787 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Meclis'in raporundan bir bölüm şöyle: