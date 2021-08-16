Türkiye Voleybol Federasyonu yöneticisinden Ebrar Karakurt açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, gericilerin hedef gösterdiği voleybolcu Ebrar Karakurt'la ilgili açıklama yaptı.

Voleybolmagazin.com'a açıklama yapan Mumcu, "Ebrar Karakurt, Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli ve istikbal vaadeden oyuncularından biridir. Sahada cesur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için terinin son damlasına kadar akıtan savaşçı sporcudur. Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı güzafdır" dedi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf gericiler tarafından hedef alınmıştı. Genç voleybolcu için binlerce destek mesajı paylaşılmıştı.