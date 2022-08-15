Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'ndan 'kafa kesme' hareketine dair açıklama

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Milli Voleybol Takımı ile Katar arasında gerçekleşen maçın 3. setinin sonunda, Katarlı sporcu Saad Sulaiman ile A Milli Takım oyuncuları arasında tartışma yaşanmıştı. Sulaiman yaşanan tartışmada Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncularına yönelik 'kafa kesme' hareketi yapmıştı.

Sözkonusu olaya dair yazılı açıklama yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Sulaiman'ın yapmış olduğu hareketle ilgili karar verme yetkisinin sahada maçı yöneten müsabaka hakemi ve süpervizöründe olduğunu belirtti. Üstündağ, oyuncuyla ilgili bildirimin Uluslararası Voleybol Federasyonuna (FIVB) yapıldığını kaydetti.

Üstündağ açıklamasında şunları belirtti:

''Saha içinde gerçekleşen olayla ilgili İslam ve Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesinin sorumluluk ve yetkisinin bulunmadığını, ayrıca oyuncuyla ilgili bildirimin Uluslararası Voleybol Federasyonuna (FIVB) yapıldığını belirtmek isterim.

Olay hakkında Katar Voleybol Federasyonu ile iletişime geçildi. Katar Voleybol Federasyonu Başkanı da bu hareketin, kabul edilebilir olmadığını ifade ederek konuyla ilgili üzüntülerini ve özrünü tarafımıza bildirmiştir."