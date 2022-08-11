Katarlı oyuncudan Türk oyunculara 'kafa kesme' hareketi

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Milli Voleybol Takımı ile Katar karşı karşıya geldi.

Maçın 3. setinin sonunda Katarlı sporcu ile Saad Sulaiman ile A Milli Takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Sulaiman ile bir pozisyon üzerine tartışan A Milli Takım oyuncuları, sonrasında kendi taraflarına geçip beklemeye başladı. Fakat bir türlü sakinleşmeyen Sulaiman, kendi takımının bulunduğu alana gidince millilere doğru dönerek 'kafa kesme' hareketinde bulundu.

Olay sosyal medyada büyük tepki gördü.