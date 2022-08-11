Millet İttifakı'nın ortağının gazetesi 'Akit'i aratmadı: 'Bu manzaranın neresi İslami?'

Türkiye'de düzenlenen "İslami Dayanışma Oyunları", Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi'nin hedefinde.

Gazete sporcuların kıyafetlerini buzlayarak verdiği manşet haberinde, "Adının 'İslami Dayanışma Oyunları' olması ve ortaya çıkan manzaranın büyük bir bölümünün ise gayr-i İslami olması başka bir tartışmanın odağı oldu. Her ne kadar 'benzer manzaralara alıştırılmış olan kitle kulağının üzerine yatsa' da dini hassasiyetlerini yitirmemiş olan insanların büyük tepkisine neden oldu. Öyle ki Amerikan ürünü McDonald’s’ın sponsor olduğu müsabakaların bulunduğu organizasyonun sadece adı İslami" ifadesine yer verdi.