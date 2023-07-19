Türkiye ve Katar'dan ortak bildiri

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkelerine ziyaretler kapsamında bugün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Devleti Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani arasında, Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50’nci yıl dönümü dolayısıyla ortak bildiri imzalandı.

Bildiride şunlar kaydedildi:

“2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye-Katar ilişkileri, kurulduğu 1973 yılından itibaren stratejik ortaklık aşamasına gelene kadar niteliksel bir dönüşüm geçirmiştir. İki kardeş ülke arasındaki mevcut iş birliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Altesleri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani’nin bilge liderliklerinde her geçen gün güçlenmeye devam etmektedir.

Türkiye-Katar ilişkileri, iki ülkenin kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde, tarihlerinin birçok önemli dönemecinde birbirlerine tereddütsüz destek sağlamaları ve iki ülkenin çeşitli alanlarda karşılıklı desteğini sürdürmesi nedeniyle siyasi ve sosyal temeller üzerine inşa edilmiş köklü tarihi bağları yansıtmaktadır. Bunlardan sonuncusu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Şubat 2023’te yaşadığı deprem felaketinde sağlanan destekte görülmüştür.

Bu dayanışma, Katar devletinin depremin ilk anından itibaren yardımları ulaştırmak için askeri uçaklarla oluşturduğu hava koridoru aracılığıyla sağladığı ve binlerce Türk'ün acısını dindirmeye katkı sağlayan eşsiz insani yardımda da kendini göstermiştir.

'2015’ten bu yana yaklaşık 100 belge'

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti arasındaki mevcut stratejik ortaklık bütün düzeylerde verimli olup, çoğu bölgesel ve uluslararası konularda iki ülke benzer yaklaşım sergilemektedir. İkili bağlamda, Yüksek Stratejik Komite mekanizması, üyeleri 2015’ten bu yana her yıl bir araya gelen iki kardeş ülke arasındaki ortaklığın en somut göstergelerinden biridir. Bu stratejik komite aracılığıyla çeşitli sektörlerde ve alanlarda ikili iş birliği düzeyini geliştirmeyi amaçlayan yaklaşık 100 belge imzalanmıştır.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alanlardaki iş birliği, ticaret ve yatırım hacmi açısından geçtiğimiz birkaç yıl içinde istikrarlı bir büyümeye tanık oldu. İki kardeş ülke ve halkımızın çıkarlarına hizmet edecek ekonomik ve ticari ilişkileri ilerletmeyi içtenlikle arzuluyoruz.

'Ortak çabalarımızı sürdürme kararlılığındayız'

Bunun yanı sıra, gücünü tarihin derinliklerinden alan köklü kültürel, sosyal ve dini bağlar, iki ülke halklarını da bir araya getirmektedir. Katar devleti tarafından benzeri görülmemiş bir başarıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası Katar 2022 ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti, güvenlik desteği sağlamanın yanı sıra başta müteahhitlik ve otelcilik olmak üzere çeşitli alanlardaki şirketleri ve uzmanları aracılığıyla turnuvanın başarısına değerli katkılar sağlamıştır.

Siyasi, diplomatik, ekonomik ve ticari alanlardaki stratejik ilişkilerimiz ve ikili iş birliğimiz temelinde ve iki ülkenin bilge liderlerinin direktifleri doğrultusunda, iki kardeş ülke ve halkların yararına ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin sürekliliğini sağlamak için çeşitli alanlarda koordinasyon sağlamak üzere ortak çabalarımızı sürdürme kararlılığındayız.”