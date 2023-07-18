Erdoğan Körfez turunun ikinci durağı Katar'da

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle görüştü.

Al Sani tarafından Lusail Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Erdoğan, adına verilen yemeğe katıldı. Erdoğan, Katar Emirine de Togg hediye etti.

Erdoğan'a Katar'da eşlik eden isimler şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AKP Milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Katar'a geldi.