Erdoğan'dan Körfez ziyareti öncesi açıklama: 'Biz neyin satılacağını çok iyi biliriz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesini değerlendiren Erdoğan, "Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve işbirliğini gerekli kılıyor. Öncelikli gündem ortak yatırım ve ticari faaliyetler" dedi. Erdoğan, "Dost ve kardeş Katar'ı ziyaret edeceğiz. İlişkilerimiz mükemmel seviyede seyrediyor. Körfez turumuzun son durağı Birlerşik Arap Emirlikleri olacak" diye konuştu.

'Öncelikli hedefimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler'

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Ziyaretimiz esnasında öncelikli hedefimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan-kazan anlayışıyla neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız. Bölgemizin en önemli ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan; ticaret, yatırımlar, müteahhitlik gibi konularda özel bir konuma sahip. Suudi Arabistan'ın büyük çaplı projelerinde Türk firmalarının daha fazla rol almalarını istiyoruz.

Suudi Arabistan makamları, depremzede vatandaşlarımızın hac farizasını yerine getirmeleri için ülkemize ilave kota sağladığı gibi, organizasyondaki başarısı nedeniyle orada Diyanet İşleri Başkanlığımız ödül almaya hak kazandı."

'Biz neyin satılacağını çok iyi biliriz'

Erdoğan, Körfez ziyaretinin iki ana başlığının olduğunu aktardığı açıklamasında şunları söyledi.

"Bir, yatırımlar boyutu var, bir diğeri de finans boyutu ve her ikisinden de tabi umudumuz çok çok var. Oralarda yatırım söz konusu. Aynı zamanda ülkemizde yatırımlar söz konusu. Bu konuda gerek Cevdet Bey'in (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz) gerek Mehmet Bey'in (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) birlikte yapmış olduğu ziyaretlerde bunun sinyallerini aldık. İnşallah bu yaptığımız ziyaret, bu sinyallerin devamı olacaktır. Bildiğiniz gibi Mehmet Bey şu anda Gürcistan'da Maliye ve Hazine Bakanları Toplantısı'na, Merkez Bankası Başkanı ile beraber katıldılar. Oradan Suud'daki katılıma veyahut da Katar'a kendisi de yetişecek. Orada beraber devam edeceğiz. Bu konularla ilgili olarak şu anda savunma sanayiinde bunun yanında altyapı, üstyapı yatırımlarında bu üç ülkeye, Türkiye'nin ciddi bir, inşallah yatırım imkanı olacak. Bu ziyaretlerimizde bunu görüyorum. Bunun yanında da bu ülkelerin Türkiye'den belli assetleri satın alma durumları da olacak. O bazı cambazların söylediği gibi 'yok BOTAŞ'ı satıyorlar, şu oluyor, bu oluyor'. Böyle bir şey yok. Biz neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz. 21 yıldır bu tecrübeyle hamdolsun bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı tecrübeyle yolumuza devam edeceğiz."

'Esad ile görüşmeye kapalı değiliz'

Suriye ile ilişkiler konusundaki soruya ilişkinse Erdoğan, "Esad ile görüşmeye kapalı değiliz, tutuma bağlı" ifadesini kullandı.