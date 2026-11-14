Türkiye ve Katar karşılıklı savunma anlaşması imzaladı: 'Dış silahlı saldırılara karşı ortak duruş' mesajı

Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin 12. Toplantısı’nın ardından yayımlanan ortak bildiride, iki ülke arasında "Karşılıklı Savunma Anlaşması"nın imzalandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirilen toplantının ortak bildirisini yayımladı.

Bildiride, "taraflardan birini veya her ikisini hedef alan dış silahlı saldırılara karşı ortak duruşun teşvik edileceği" vurgulandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefinin yinelendiği bildiride, savunma, enerji, eğitim, teknoloji ve insani yardım başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliği ele alındı.

İsrail’e Gazze’de ateşkes anlaşması ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma çağrısı yapılan bildiride, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli ve engelsiz geçişin yeniden başlatılması istendi.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 13. Toplantısı’nın ise 2027 yılına kadar Katar’da düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı.

Bildirinin "savunma alanında işbirliği" kısmında şu ifadelere yer verildi:

Her iki taraf, ortak güvenlik kaygılarını stratejik bir öncelik olarak ele alma ve savunma ile ilgili konulardaki işbirliğini daha da geliştirme yönündeki kararlılıklarını ifade etmiştir. Taraflar, müşterek savunmanın güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi ile taraflardan birini veya her ikisini birden hedef alan herhangi bir dış silahlı saldırıya karşı ortak bir duruşun teşvik edilmesi amacıyla Türkiye ile Katar arasında Karşılıklı Savunma Anlaşması’nın imzalanmasını takdirle karşılamışlardır. İki taraf, söz konusu Anlaşma’nın yalnızca imzacı tarafların egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini koruma taahhüdünü değil, aynı zamanda daha güvenli ve istikrarlı bir bölgesel düzene katkıda bulunma yönündeki ortak vizyonlarını da yansıttığını teyit etmiştir. Bu bağlamda, her iki taraf; güvenliklerine yönelik tehditlerin yanı sıra bölgesel ve küresel güvenlik meseleleri ile savunma politikaları hakkında istişarelerde bulunma ve ortak askeri tatbikatlar, savunma sanayii işbirliği ve personel eğitimi değişimleri yoluyla işbirliğini geliştirme hususunda mutabık kalmıştır. İki taraf; Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya tarafından imzalanan Bedir Mutabakatı’nı, yerli kabiliyetlerin geliştirilmesi yoluyla savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik müşterek kapasitelerinin artırılması yolunda atılmış önemli bir adım olarak takdirle karşılamıştır. Taraflar; söz konusu Mutabakat’ın ortak üretim, teknoloji geliştirme, bilgi ve uzmanlık paylaşımının yanı sıra savunma sanayii altyapısı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi alanlarında daha yakın bir işbirliğine zemin hazırlayacağını kaydetmişlerdir.

Bildirinin güvenlik alanında işbirliği bölümünde, "2001 tarihli Güvenlik İş Birliği Anlaşması ve 2015 tarihli Eğitim ve Öğretimde Güvenlik İş Birliği Protokolü" uyarınca kolluk eğitimi ve güvenlik alanlarında işbirliğinin artırılacağı, bu kapsamda ortak toplantılar düzenlenerek teknik destek ve eğitim programları uygulanacağı vurgulandı. Ayrıca KVKK ile Katar Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (NCSA) arasında veri koruma alanında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir Mutabakat Zaptı imzalanacağı belirtildi.

Mekke Anlaşması'na benzer 'askeri yardım' muğlaklığı

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekke Anlaşması'nda olduğu gibi, bu ikili anlaşma da "taraflardan birini veya her ikisini hedef alan dış silahlı saldırılara karşı ortak duruş" vurgusu yapıyor.

İçeriği muğlak bu ifadeler Mekke Anlaşması'nın ikinci maddesine benzer.

Mekke Anlaşması'nın ikinci maddesi de dış kaynaklı bir silahlı saldırıyı üç ülkenin tamamına yapılmış sayarak askeri imkanlar dahil tüm kapasiteyle derhal yardım edilmesini öngörüyor. Metindeki “gerekli tüm yöntemler” ifadesi, sınır ötesine asker göndermekten sıcak çatışmaya girmeye kadar ucu açık bir yetki alanı tanımlıyor.

Okuyan ‘Yeni Mekke anlaşmaları, üçlü, dörtlü ortaya çıkacak’ demişti

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Komünist Bakış programında bu tür anlaşmalar üzerinden yapılan “İslam NATO’su” yorumlarını değerlendirdi. Okuyan, Mekke Anlaşması’nın önemli olduğunu ancak buraya ne kadar aktörün eklenebileceğinin tartışmalı olduğunu belirterek, “Burada büyük zorluklar var” demişti.

Okuyan’ın öne çıkan sözleri şöyle:

“Belki de şununla karşılaşırız: Yeni Mekke anlaşmaları, üçlü, dörtlü ortaya çıkacak ki buna dair de belirtiler var.”

Pakistan’ın bazı hamlelerine de dikkat çeken Okuyan, bu gelişmelerin yeni rekabet ve çelişkilerle süreceğini söylemişti:

“Pakistan’ın kimi hamleleri var. Bunlar eninde sonunda yeni rekabet ve çelişkilerle devam eder yoluna. Çünkü burada samimiyet yok. Tamamen çıkar çatışmaları üzerine kurulu. Barış getirmez, güvenlik getirmez iddia edildiği gibi. Tam tersine sonu gelmeyen yeni kavgalar... Zaten onun ürünü bu. O kavgaları tırmandıracak olgulardan söz ediyoruz.”

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