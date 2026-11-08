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Türkiye ve Irak ortak açıklama yaptı: TSK Başika'dan çekilme sürecini başlatıyor

Eylül ayında ABD’de görüşen Erdoğan ile Zeydi’nin mutabakatı uyarınca Türk tarafının Musul’daki Başika-Zilkan üssünü Irak federal hükümetine kademeli olarak devretme sürecini başlatacağı açıklandı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 08.11.2026 , 21:16

Türkiye ile Irak ortak bir açıklama yaparak, Türkiye’nin Irak'taki Başika-Zilkan üssünden kademeli olarak çekilerek üssü Irak federal hükümetine devretme sürecini başlatacağını duyurdu.

Musul yakınlarındaki Başika üssü, 2015'ten bu yana TSK’nin kontrolündeydi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan "Türkiye-Irak ortak basın açıklaması”nda şu ifadelere yer verildi:

Türk tarafı, liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etti."

Açıklamada ayrıca Irak’ın Sincar’da PKK’nin varlığına son verilmesi konusunda bugüne kadar attığı adımların sürdürülmesine yönelik “ortak irade”nin teyit edildiği, Sincar’da başlayan sürecin ilerlemesini denetlemek amacıyla, Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi’nin faaliyete geçirileceği belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi 23 Eylül’de BM Genel Kurulu için bulundukları New York’ta bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından iki ülke arasında mutabakat sağlandığı, TSK’nin kontrolündeki Başika-Zilkan yerleşkesinin belirlenen takvim doğrultusunda kademeli olarak Irak hükümetine teslim edileceği açıklanmıştı.

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