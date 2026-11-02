Irak'ta 'çözüm' süreci hareketliliği: 'PKK Karaçok'tan çekildi' iddiası

PKK'nin "çözüm" süreci kapsamında Irak'ta yeni adımlar attığı öne sürüldü.

Rudaw'ın aktardığına göre PKK'nin, Mahmur Kampı yakınlarındaki Karaçok (Qereçûx) Dağı eteklerinde bulunan kamplarını boşalttığı bildirildi.

Rudaw'a konuşan askeri bir kaynak, Karaçok Dağı eteklerinin bir bölümünün Peşmerge güçlerinin, daha büyük bir bölümünün ise Irak ordusunun kontrolüne geçtiğini söyledi. Kaynak, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin şunları söyledi:

"Karaçok Dağı eteklerinin küçük bir bölümü PKK'nin kontrolündeydi. Ancak bu bölge tamamen boşaltıldıktan sonra Irak ordusu ile Peşmerge arasında anlaşma yapıldı. Buna göre, bölgedeki 10 askeri noktadan beşi Irak ordusuna, diğer beşi ise Peşmerge Güçleri'ne bırakıldı. Şu anda her iki güç de PKK'nin eski noktalarına yerleşmiş durumda."

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