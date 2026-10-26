Şengal'de yeni denklem: PKK'yle bağlantılı 2 bin kişilik askeri güç Irak ordusuna entegre ediliyor

Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) üyesi 2 bin silahlı kişinin, bugün Irak güvenlik güçlerine resmen katılması bekleniyor.

Katılımın, KCK'ye bağlı YBŞ ile Irak güvenlik güçleri arasında varılan anlaşma çerçevesinde gerçekleştirileceği bildirildi. Katılım töreninin bugün Şengal Dağı’nda düzenleneceği aktarıldı.

Rudaw’a konuşan YBŞ’den üst düzey bir kaynak, ilk aşamada 2 bin silahlı kişinin Irak güvenlik güçlerine resmen katılacağını belirtti. Kaynak, “Bugün ilk aşamada güçlerimizden 2 bin silahlı kişi resmen Irak güvenlik güçlerine katılacak. Ayrıca bölge halkından olan yaklaşık 3 ila 4 bin silahlı mensubumuz da ilerleyen aşamalarda resmen entegre edilecek” dedi.

YBŞ üyeleri ordu, polis ve Haşdi Şabi’ye dağıtılacak

Entegrasyon süreci kapsamında YBŞ üyelerinin Irak ordusu, yerel polis ve Haşdi Şabi güçleri arasında dağıtılmasının planlandığı öğrenildi.

Törene Irak Ordusu 20’nci Tümen Komutanlığı, Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Ninova Batı Operasyonlar Komutanlığı temsilcilerinin yanı sıra YBŞ ve YJŞ komutanlarının da katılması bekleniyor.

Anlaşmanın ayrıntıları ortak açıklamayla duyurulacak

Rudaw’ın edindiği bilgilere göre, törenin ardından Irak güvenlik güçleri ile YBŞ komutanlarının ortak bir açıklama yaparak anlaşmanın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Öte yandan katılım töreninin medya takibi yalnızca Irak’taki dört Arapça yayın yapan medya kuruluşu ile YBŞ’ye yakın üç medya kuruluşuyla sınırlandırıldı.

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Bağdat hükümeti ile YBŞ görüşmüştü

Irak’ın kuzeybatısında Ezidilerin yoğunlukta yaşadığı Şengal'i kontrolü altında bulunduran Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Bağdat hükümeti arasında 11 Eylül’de kritik bir görüşme gerçekleşmişti. Bağdat’ta Irak Başbakanı Ali Zeydi ve Ezidi Davası İttifakı ile Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) heyeti görüşmüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Ezidi Milletvekili Murad İsmail, “YBŞ’yi, Irak’ın resmi güvenlik güçlerinin saflarına entegre etme ve tüm silahları devletin yetkisi altına alma” konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Zeydi ise “Devlet YBŞ ve YJŞ üyelerinin haklarını koruyacak ve statülerini düzenleyecek” demişti.

Öcalan mesaj göndermişti

Eylül ayında Şengal Halk Konseyi'nin düzenlediği ve YBŞ (Şengal Direniş Birlikleri) ile YJŞ (Şengal Kadın Birlikleri) temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği bir mesaj okunmuştu.

Ezidilerin kendi öz savunma güçlerine sahip olması gerektiğini ve bir "soykırım sürecinden geçtiklerini" ifade eden Öcalan, YBŞ'nin Irak güvenlik güçlerine katılımına dair süreci işaret ederek şu mesajı vermişti:

"YBŞ Şengal’de kalmalı. Eğer YBŞ Irak ordusu içinde yer alırsa, bulunduğu yerde kalmalı. Şengal’de öz savunma zorunluluktur. YBŞ, Irak ordusu içinde yerini almalıdır. Anlatılanlara göre Irak bunu kabul etmiş. Bu olursa iyidir. Bunun tekrar yaşanmaması için yerel güvenlik şarttır."

Öcalan aynı mesajında YBŞ ile Irak hükümeti arasındaki görüşmelere de değinmiş, "Hatta bir anlaşma belgesi de hazırlanmıştır. Ancak bu başbakan tarafından imzalanmamış. Türk devletinin anlaşmayı engellediği belirtiliyor. Türk devleti bunu engellememeli. Ben, taleplerimizin kolay kabul edileceğini tahmin ediyorum. Ayrımcılık ve parçalanmayı isteyen KDP’dir" ifadelerini kullanmıştı.

Şengal için, "Türk modeli gibi bir model" geliştirilmesi gerektiğini savunan Öcalan, "Bu nedenle PKK engelini kaldırdım. PKK artık sorunların çözümünde bir engel değil. Yani PKK miadını doldurmuş ve rolünü oynamıştır. Ancak bu gerçekliğe göre hareket edilmezse bu süreçte felç olacaktır" demişti.

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