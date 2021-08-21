Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: Türkiye 2023 sonunda aya ulaşacak

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin 2023 sonunda aya ulaşacağını belirterek, "Dünya çapında olay olacak. Yerli bir roket ile yerli tasarım uzay aracı ile aya bu kadar kısa sürede ulaşabilmiş başka bir devlet, başka bir millet yok” dedi.

Yıldırım, Aksaray’da gerçekleştirilen Astronomi ve Uzay Kampı'da yaptığı açıklamada “Testleri devam ediyor. Sinop’ta çok başarılı bir iki test daha yaptık. Fırlatmaları gayet başarılı geçti. Bunlar devam edecek. Bu uzay çalışmalarında çok sayıda test yapmak zorundayız. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, hibrid roketimiz ve uzay aracımızın bütün çalışmaları, tasarım çalışmaları, imalat çalışmaları hepsi yolunda gidiyor." dedi.

"Astronotumuz biliyorsunuz uzay istasyonuna gidecek. Diğer projelerimiz var. Gözlem evimiz bu sene sonunda açılacak." diyen Yıldırım, "İnşallah 2023’te artık sonuçlarını almaya başlayacağız. 2023 sonunu hedefliyoruz. Eğer beklenmedik teknik büyük bir aksilik yaşamazsak tabii böyle şeyler de oyunun kuralı içerisinde var, onu da söylemem lazım. 2023 sonudur, aya ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Aya çıkmanın "öyle bir dünya çapında bir olay olacağını" söyleyen Yıldırım, "Bizim şartlarımızda yerli bir roket ile yerli tasarım uzay aracı ile aya bu kadar kısa sürede ulaşabilmiş başka bir devlet, başka bir millet yok" dedi ve devam etti:

"Bunu çok rahat söyleyebilirim. Böyle çalışmalar genellikle 10-15 sene sürüyor. Biz bunu çok kısa bir sürede, tabii ki evvelden bir temeli var. Ajans kurulmadan önce de Türkiye’de ciddi uzay çalışmaları yapılıyordu. Ama bunları derledik, toparladık, bir program stratejisi çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı milli uzay programı doğrultusunda yürüyoruz”