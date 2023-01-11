'Türkiye Ukrayna'ya misket bombası gönderdi' haberine Ukrayna'dan tepki

ABD menşeli Foreign Policy (FP) dergisinde yer alan bir makalede Türkiye'nin Ukrayna'ya Rus ordusuna karşı kullanması için Soğuk Savaş dönemi ABD yapımı misket bombaları gönderdiği ifade edilmişti.

110 ülkenin taraf olduğu uluslararası sözleşmeyle yasaklanan misket bombalarının Türkiye tarafından Ukrayna'ya Kasım 2022'den beri gönderildiği iddia edildi. Öte yandan bu habere Ukrayna'dan tepki geldi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, söz konusu haberin "Türkiye ile Ukrayna ilişkilerinin altını oymak ve dünyada Ukrayna, Türkiye hakkında kötü imaj yaratmak için özel olarak üretildiğini" öne sürdü.

“Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği” iddia edilen haber, Türkiye ile Ukrayna ilişkilerinin altını oymak ve dünyada Ukrayna, Türkiye hakkında kötü imaj yaratmak için özel olarak üretilmiş bir haber. — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) January 11, 2023

ABD'nin dış siyasetinde etkili yayınlardan FP dergisi, Ukrayna'daki savaş ve öncesinde Rusya'ya karşı tutumuyla ve Kiev hükümetine desteğiyle biliniyor.

Misket bombaları, etki alanı nedeniyle sadece askeri hedefleri değil, sivil nüfusu da vurmasıyla biliniyor. Oslo Sözleşmesi'ne imzacı devletler, bu silahları kullanmanın savaş suçu olduğunu beyan etmişti.