Foreign Policy: Türkiye Ukrayna'ya misket bombası gönderdi

110 ülkenin taraf olduğu uluslararası sözleşmeyle yasaklanan misket bombalarının Türkiye tarafından Ukrayna'ya Kasım 2022'den beri gönderildiği iddia edildi.

İddia ABD'de yayımlanan dış politika dergisi Foreign Policy'de yer aldı. Jack Detsch ve Robbie Gramer'in ortak imzalı makalesi dün "Türkiye Ukrayna'ya Soğuk Savaş Dönemi Misket Bombalarını Gönderiyor" başlığıyla yayımlandı. Makalede Ankara'nın bu konuda resmi bir açıklama yapmadığı ancak "sessizce" Kiev'e Rus güçlerine karşı kullanılması için misket bombaları gönderdiği ileri sürülüyor.

ABD'li ve Avrupalı eski ve halihazırda görevde olan yetkililere dayandırılan iddiaya göre, Kiev'in Biden yönetiminden mühimmat talep etmesinden sonra 2022'nin sonlarında Türkiye Ukrayna'ya ABD tasarımı misket bombaları göndermeye başladı.

İlk gönderimin Kasım 2022'de yapıldığı ileri sürülen makalede Ankara tarafından Kiev'e teslim edilen misket bombalarının (DPICM) 'Soğuk Savaş' döneminde Türkiye'nin ABD ile imzaladığı ortak üretim anlaşması kapsamında üretilen mühimmat olduğu kaydedildi.

Sözkonusu mühimmatın Ukrayna tarafından sahada bugüne kadar kullanılıp kullanılmadığının belirsiz olduğu kaydedildi.

Makalede, Türkiye'nin bir yandan Rusya'da silah alıp NATO'yu "kızdırırken" bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik arabuluculuk rolü oynadığı ve Rusya'nın Kiev'de ilerlemesini durduran Bayraktar SİHA'larıyla Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiği ifade edildi.

Makaleye göre ismi yayımlanmaması koşuluyla konuşan bir kaynak "ABD'nin (Ukrayna'nın) misket bombalarına erişimini reddetmesinden sonra Türkiye bunu alabilecekleri tek yerdi" dedi. Aynı kaynak "Bu da şunu gösteriyor: Türkiye bazı açılardan Rusya'yla yakınlaşmasına rağmen askeri açıdan Ukrayna'nın gerçekten önemli bir destekçisi haline geldi" diye ekledi.

Ankara ve Kiev'den açıklama yapılmadı

Dergi Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermediğini yazdı.

Çorlu'dan Polonya'ya drone köprüsü

Türkiye'nin Ukrayna'ya askeri desteğinin savaşın başından beri devam ettiğine işaret edilen makalede, bazı Türk analistlerin Bayraktar TB2 fabrikasının yakınındaki Çorlu hava üssünden silahların Polonya'ya gönderildiği ve ardından Ukrayna'ya taşındığı bir drone köprüsü kurulduğuna inandıkları ifade edildi.

ABD gibi Türkiye'nin de misket bombalarını yasaklayan uluslararası sözleşmeye taraf olmadığı hatırlatılan yazıda Türkiye'nin stoklarındaki misket bombalarının sayısına ilişkin bir bilgi paylaşmadığı kaydedildi.

Makalede Ankara'daki Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun, Roketsan'ın DPICM mermileri ürettiği, Türkiye'nin geçmişte bu mühimmatı ABD, Slovakya ve Şili'den de aldığı bilgisine yer verildi.