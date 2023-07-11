TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün, 'seçim öncesi ücretsiz dağıtılmaya başlanan doğal gaz ve deprem bölgesindeki zararın karşılanması' gerekçiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis’e sunulan 1,1 trilyon liralık ek bütçe görüşülüyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ek bütçedeki kalemlere ilişkin de değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın zamanın çoğu Türkiye’de değil, Orta Doğu ülkelerinde geziyor. Bir gün Birleşik Arap Emirlikleri’nde, bir gün Katar’da, önümüzdeki hafta Suudi Arabistan’da. Yakında Mısır’a gider. Hayırlı yolculuklar, Allah kaza ve bela vermesin. Bu kadar durumumuz iyiyse bu Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Sudi Arabistan’a niye el açtık? Bu Kaşıkçı’yı katleden katil Suudi Arabistan’a niye el açtık? Dileniyoruz, dileniyoruz. Kapı kapı geziyoruz. Kimse bedava para vermez. Ne yapar? Gelir, buradaki varlıklarımızı alır mı, vallahi alır. Borsayı sattın. Katar Cumhuriyeti’ne dönüşmüş durumda Türkiye.

‘Türkiye tuvalet kağıdının vergisine muhtaç duruma gelmiş’

Temizlik ürünlerine vergi artışı geliyor. Tuvalet kağıdını, yüzde 8’den yüzde 20’ye KDV’yi yükseltiyorsunuz. Hiç aklınıza geliyor mu tasarruf? Türkiye, tuvalet kağıdının vergisine muhtaç duruma gelmiş. Tasarruf var ya tasarruf. Tasarrufu fakir ve fukaraya görmeyin. 125 bin tane makam aracı var, inin araçlarınızdan. 14 tane uçak var, inin uçaklarınızdan. Saray var, şatafat var. Türkiye kamu kurumları kiracı olduğu mülklerden bugün çıksın, bu bütçeye gerek kalmaz." (ANKA)