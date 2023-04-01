'Türkiye Tek Yürek Kampanyası'na ne kadar bağış yatırıldı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlatılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası" için 84 milyar 400 milyon liralık miktarın yatırıldığını duyurdu.

Fuat Oktay, depremzedelere yapılan yardımlar hakkında da bilgi verdi. Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye "10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi" yapıldığını söylerken, 207 bin kişiye de 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldığını açıkladı. Oktay, kampanyaya ilişkin "84 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı. Bunlar afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, kampanyaya taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını açıklamıştı.