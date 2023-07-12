'Türkiye Tek Yürek Kampanyası' tartışması sürüyor: 'Güncel veriler' diyerek paylaştı

6 Şubat depremlerinden günler sonra “Türkiye Tek Yürek” adlı yardım kampanyasında kamu kurumları, milyarderler ve yurttaşların desteğiyle 115 milyar lira bağışın toplanacağı taahhüt edilmiş ancak bu paranın 82,4 milyarının hesaplara yatırıldığı öğrenilmişti. AFAD ve Kızılay'a aktarılacağı belirtilen tutarın akıbetine ilişkin bir açıklama ise yapılmamıştı.

Kampanyada toplanan bağışların toplam miktarının ve nerede kullanıldığının araştırılması önergesi de geçtiğimiz günlerde AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Bunun üzerine bağışların akıbeti tartışma konusu oldu.

'Taahhüt edip de yatırmayanlar kimler?'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bağışla ilgili 5 Temmuz itibariyle olduğunu iddia ettiği güncel verileri paylaştı:

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen paranın miktarı: 115,1 milyar TL

Türkiye Tek Yürek kampanyasında nakit olarak yatırılan paranın miktarı: 85.248.189.877 TL

Türkiye Tek Yürek kampanyası dışında bağışlanan miktarla birlikte toplam: 112.223.262.016 TL

Hakan, "Arada yaklaşık 30 milyar liralık bir fark var. Taahhüt edip de yatırmayanlar kimler? Keşke açıklansa da öğrensek" dedi.

Kampanya hesabında 74 milyar var

Ahmet Hakan'ın aktardığına göre AFAD, bu parayı nerede kullandıklarını da açıkladı. Buna göre depremzedelere hane başı ödeme, vefat yardımı, taşınma, kira ödemesi, çadır, konteyner, WC, gıda ve hijyen kolisi alımları için harcanan miktar 38 milyar 230 milyon 575 bin 184 TL oldu.

Kampanya hesabında bulunan para ise 74 milyar 2 milyon 686 bin 832 TL.