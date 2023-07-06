‘Deprem bağışları araştırılsın’ önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

6 Şubat depremlerinden günler sonra “Türkiye Tek Yürek” adlı yardım kampanyasında kamu kurumları, milyarderler ve yurttaşların desteğiyle 115 milyar lira bağışın toplanacağı taahhüt edilmiş ancak bu paranın 82,4 milyarının hesaplara yatırıldığı öğrenilmişti. AFAD ve Kızılay'a aktarılacağı belirtilen tutarın akıbetine ilişkin bir açıklama ise yapılmamıştı.

CHP, kampanyada toplanan bağış miktarının ve bunların kullandığı yerlerin araştırılması amacıyla verdiği araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nun dünkü birleşiminde görüşülmesini önerdi.

Öneride önce AKP ve MHP milletvekilleri ret oyu kullandı. Başkanlık Divanı’nda anlaşmazlık üzerinde oylama elektronik yapıldı. Elektronik yapılan uygulamada öneri reddedildi.