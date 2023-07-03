Türkiye Süleymaniye'ye yönelik uçuş yasağını uzattı

Türkiye, Süleymaniye’ye yönelik uçak seferlerini askıya alma süresini 2024 tarihine kadar uzattı.

Rudaw'ın haberine göre Türkiye, Süleymaniye’ye yönelik uçuş yasağını 3 Ocak 2024 tarihine kadar uzattı.

Türk Hava Yolları (THY) Erbil Şubesi, Türkiye'nin Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na yönelik uçuşların askıya alınması süresini 3 Ocak 2024 tarihine kadar uzattığının kendilerine bildirildiğini açıkladı.

THY yetkilileri, söz konusu karara uyulacağı 2024 başına kadar Süleymaniye’ye herhangi, bir uçak seferi düzenlenmeyeceğini kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç 5 Nisan tarihinde Türkiye hava sahasının Süleymaniye uçuşları kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır.

Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir.”

3 Nisan 2023 tarihinde Türk Hava Yolları Süleymaniye Havalimanı'na uçuşlarını Nisan ayı sonuna kadar askıya almıştı. Daha sonra yapılan açıklamada Süleymaniye Havalimanı ile uçuşlarının askıya alınmasının 3 Temmuz’a kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Türkiye ayrıca Süleymaniye’den kalkan uçaklara hava sahasını kapatmıştı.

MİT ile görüşme

Süleymaniye’de 180 turizm şirketi Türkiye’ye yönelik turlar düzenliyor. Nisan ayında başlayan uçuş yasağı nedeniyle bu şirketler Türkiye’ye turistik turlarını durdurdu.

Rudaw’ın edindiği bilgiye göre; 10 Nisan tarihinde, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) bir heyet, Bağdat’ta Türkiye İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkan Yardımcısı Mutlu Tuka ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının genel ana gündeminin Süleymaniye Havalimanı'ndan kalkan uçakların dünyadaki diğer havalimanlarına sefer düzenlenmesi için Türkiye hava sahasını kullanmasına izin verilmesi olduğu öğrenildi.

11 Nisan’da ise Rudaw'a göre, Başbakan Yardımcısı ve KYB Politbüro üyesi Kubad Talabani, uçuşların yeniden başlamasını görüşmek üzere dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan ile Ankara’da bir araya gelmişti.