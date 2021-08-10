Türkiye, Senegal’e 12 ton tıbbi malzeme gönderecek

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki yangınlarla ilgili Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını Erdoğan'a ilettiğini belirtti.

Sall, görüşmede Erdoğan’ın Senegal’e Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek amacıyla 12 tonluk tıbbi malzeme göndereceğini söylediğini de kaydetti.