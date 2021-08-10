Türkiye, Senegal’e 12 ton tıbbi malzeme gönderecek

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki yangınlarla ilgili Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını Erdoğan'a ilettiğini belirtti.
Sall, görüşmede Erdoğan’ın Senegal’e Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek amacıyla 12 tonluk tıbbi malzeme göndereceğini söylediğini de kaydetti.
J’ai eu un entretien ce jour avec le Président Recep Tayyip Erdogan. Je lui ai exprimé notre solidarité au peuple turc suite aux incendies qui affectent la Turquie. Il m’a assuré du soutien de la Turquie dans la lutte anti Covid avec l’envoi de 12 tonnes de matériels médicaux.— Macky Sall (@Macky_Sall) August 10, 2021