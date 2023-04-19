Türkiye Petrolleri: Karadeniz gazını karaya ulaştırdık

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Twitter hesabından dün gece yapılan videolu paylaşımda "Karadeniz gazını Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne başarıyla getirdik. Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni için hazırız" denildi.

Paylaşılan videoda konuşan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin "Allah'a çok şükür, bugünü de gördük. Bütün takım arkadaşlarımızla beraber, Karadeniz'in derinliklerinde keşfettiğimiz gazı karaya ulaştırmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım sözümüzü tuttuk, bize verdiğiniz görevi tamamladık. Arz ederim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, görüntülerde karaya ulaştırılan doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde bulunan yakma ünitesindeki dronla çekilmiş test işlemlerine de yer verildi.