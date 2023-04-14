Erdoğan: Karadeniz doğalgazını 20 Nisan'da çıkarıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz doğalgazını 20 Nisan'da çıkartacaklarını belirterek, "Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre" dedi.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Karadeniz doğalgazının önümüzdeki günlerde yerli sisteme entegre edilmesi ve entegrasyon sürecindeki son duruma ilişkin soruya "Nasip olursa 20 Nisan Arefe, doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün hesaplamalar buna göre ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız" cevabını verdi.

'Şehir hastanelerimiz Cleveland'ı aştı'

Şehir hastanelerinin sayısının artırılacağını belirten Erdoğan, "Bütün her taraf pislik içerisinde, rezillikti. Galoşları satarlardı, yoğun bir şekilde ve kan, pislik böyle bir dönemdi. Şu anda bizim şehir hastanelerimizde bir defa vatandaşımın huzuru var. Vatandaşımın bu hastanelerde tertemiz, pırıl pırıl, bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada, sağlık sektöründe, bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes konuşur, ne der Cleveland, şu an bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'ı aştı. Bu hastaneye vatandaşım girdiğinde hamd olsun diyor. Yatmadan şifayı buluyor" dedi.