Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı: İş gücü yok, deprem konutları yetişmez

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından kalıcı konutların bir yıl içerisinde tamamlanacağını açıklamıştı. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, deprem bölgesinde kalıcı konutların hızla tamamlanması konusunda başta iş gücü olmak üzere çeşitli güçlükler bulunduğunu dikkat çekerek, “Hükümetin hedeflediği süre içinde deprem bölgesindeki kalıcı konutları yapacak iş gücü şu anda Türkiye’de yoktur” dedi.

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın aktardığına göre, Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’nda konuşan Eren, "Yalnız burada değil, Rusya’daki şantiyelerimize de Suudi Arabistan’daki şantiyelerimize de götürmek için usta bulamıyoruz" dedi.

Eren şöyle devam etti:

"Ama mühendis çok var, ancak o mühendisleri sorumluluk verip işlerin başına koyabilecek yeterlilikte göremiyoruz. O nedenle, bizim mesleki yeterliliği olan ustaya, operatöre, teknisyene çok ihtiyacımız var.

Mevcut çalışanlarımızın çoğu da maalesef Avrupa’da başlayan şehirlerin altyapı yenileme projelerine gidiyorlar. Almanya, inşaat sanayisinde çalışan işçilerin ücretlerinde iyileştirme yaptı, sıvacının saatlik ücretini 18,50 Euro’ya çıkarmışlar; günde 8 saatten 6 günde 3 bin 600 Euro ediyor. Bu rakam varken bizim de ustalarımız maalesef Fransa’da, Almanya’da çalışıyor. Biz mühendis bulmakta hiç zorluk çekmiyoruz ama operatör, kalıpçı, demirci, kaynakçı bulmakta zorluk çekiyoruz.

Korkarım ki hükümetimizin hedeflediği zaman dilimi içinde deprem bölgesindeki kalıcı konutları yapacak iş gücü şu anda Türkiye ’de yoktur."