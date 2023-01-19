Türkiye konsolosluğu önünde Kuran yakacağını duyurdu

Rasmus Paludan adlı aşırı sağcı, İsveç'in NATO'ya katılma sürecinde Ankara ile olan müzakerelerin "ifade özgürlüğünü kaldırmayı amaçladığını" öne sürerek, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakacağını duyurdu.

Danimarka ve İsveç kökenli Paludan'ın partisi Stram Kurs (Sert Çizgi) İslam ve göç karşıtı bir politikaya sahip. Paludan daha önce de Kuran yakarak 'adını duyurmuştu'. Paludus'un eylemleri İsveç ve Danimarka ile sınırlı kalmazken 2020'de Fransa'da Kuran yakmaya çalışmış, ancak sınırdışı edilmişti.

Rasmus Paludan, 21 Ocak Cumartesi günü Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakacağını açıkladı.

Kur'an yakmayı siyasi kampayalarının temel malzemesi haline getiren Paludan, bunu "ifade özgürlüğünü desteklemek için" yapacağını savundu.

Paludan, Erdoğan'a dönük "İslamcı bir diktatör" ifadelerini kullandı. İsveç medyasına konuşan Paludan, "İsveç'in NATO'ya katılmasıyla ilgili bir sorunum yok, ancak bu başvurunun bir parçası olarak ifade özgürlüğünü kaldırmamızı talep edemezsiniz." dedi.

'Ülkemde ne Türk ne de Kürt istiyorum'

Paludan Ankara'nın İsveç'te bulunan yabancıların sınır dışı edilmesi yönündeki taleplerine karşı hiçbir itirazı olmadığını söyledi.

Paludan eylemin Kürtlere destek amacıyla yapılmadığını vurgulayarak, "İsveç'te ne Kürt ne de Türk istiyorum. Ama mesele bu değil. Sadece Erdoğan'ın ne söyleyeceğinizi dikte etmesini istemiyorum" dedi.

2019'da Paludan, Batılı olmayan göçmenleri sınır dışı etme ve "İslam'ı yasaklama" vaadiyle kampanya yürüten Stram Kurs partisiyle Danimarka parlamentosuna aday oldu ancak yüzde 2 barajını aşamadı.