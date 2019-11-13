İsveç’te ırkçı belediyeden 'göçmenden temizlenmiş' kent videosu

İsveç'in Skåne ilinde bulunan Staffanstorp Belediyesi'nin hazırladığı video yerel basın tarafından "ırkçılık"la eleştirildi.
İsveç’te göçmenlere yönelik ırkçı politikalarıyla bilinen Staffanstorp Belediyesi'nin hazırladığı video, kasabayı “güvenli bir yaşam alanı” ve “sıradan İsveçlilerin iyi geçinebileceği ve yaşayabileceği bir yer” olarak tarif ediyor.
Siyah beyaz başlayan videoda duvar grafittilerinin olduğu bir mahallede gençlerin bir anne ve kızını taciz etme sahnesiyle başlarken, aile daha sonra Staffanstorp'a taşınıyor ve film renklenmeye başlıyor.
Videonun anlatıcısı reklamın sonunda “İsveç'in geri kalanının olması gerektiği gibi Staffanstorp” diyor.
Staffanstorp’ın reklamı, belediyenin kitlesel göçle mücadele konusundaki önceki duruşu ile birleştiğinde tepkilere yol açtı.
Staffanstorp, Skåne ilçesinde bir kasaba. Lund ve Malmö şehirleri arasında yer alan kasaba, yaklaşık 15 bin 600 nüfusa sahip.
Staffanstorps kommuns nya informationsfilm lyfter fram bland annat de goda resultaten vad gäller trygghet, skola och näringsliv och det fokus på kärnverksamheter som präglar kommunens inriktning.
Här kan du se filmen: https://t.co/rYn4fiQL8F pic.twitter.com/FeXIemZmSp
— Staffanstorps kommun (@staffanstorp) November 11, 2019