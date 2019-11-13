İsveç’te ırkçı belediyeden 'göçmenden temizlenmiş' kent videosu

İsveç’te göçmenlere yönelik ırkçı politikalarıyla bilinen Staffanstorp Belediyesi hazırladığı bir videoda ‘sıradan İsveçlilerin yaşayacağı bir yer’ tablosu çizerken, videonun sonunda tüm İsveç’in Staffanstorp gibi olması gerektiği mesajını paylaştı.

İsveç'in Skåne ilinde bulunan Staffanstorp Belediyesi'nin hazırladığı video yerel basın tarafından "ırkçılık"la eleştirildi.

İsveç’te göçmenlere yönelik ırkçı politikalarıyla bilinen Staffanstorp Belediyesi'nin hazırladığı video, kasabayı “güvenli bir yaşam alanı” ve “sıradan İsveçlilerin iyi geçinebileceği ve yaşayabileceği bir yer” olarak tarif ediyor.

Siyah beyaz başlayan videoda duvar grafittilerinin olduğu bir mahallede gençlerin bir anne ve kızını taciz etme sahnesiyle başlarken, aile daha sonra Staffanstorp'a taşınıyor ve film renklenmeye başlıyor.

Videonun anlatıcısı reklamın sonunda “İsveç'in geri kalanının olması gerektiği gibi Staffanstorp” diyor.

Staffanstorp’ın reklamı, belediyenin kitlesel göçle mücadele konusundaki önceki duruşu ile birleştiğinde tepkilere yol açtı.

Staffanstorp, Skåne ilçesinde bir kasaba. Lund ve Malmö şehirleri arasında yer alan kasaba, yaklaşık 15 bin 600 nüfusa sahip.