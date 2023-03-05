Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi toplandı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın ve TKP Merkez Komitesi ve Parti Meclisi üyelerinin de yer aldığı TKP heyetinin Osmaniye ve Hatay ziyaretlerinin ardından 4 Mart Cumartesi günü olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda öncelikli olarak deprem bölgesine ziyaretten gözlemler ve bölge halkının değişen ihtiyaçlarına dair tespitler ele alındı. TKP heyetinin Osmaniye Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Semt Evi’ne gidişini engellemeye dönük uğraşlara rağmen Semt Evi’ne ulaşan TKP heyetinin, tüm caydırma hamlelerine rağmen Semt Evi’ne sahip çıkmaktan vazgeçmeyen mahallelilerle gerçekleştirdiği buluşmadan gözlemler paylaşıldı. Depremden önce de devlet tarafından görmezden gelindiği anlaşılan mahallenin ihtiyaçları ve TKP’nin bu ihtiyaçların giderilmesine dönük atabileceği adımlar değerlendirildi. Ziyaret esnasında mahallelilerle de paylaşılan ve mahallenin çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs verilmesini kapsayan dayanışma kararının yanı sıra hala hiçbir devlet yardımının ulaşmadığı mahallede devam eden çadır ihtiyacına dönük de adım atılması kararlaştırıldı.

Hatay Armutlu’da bulunan TKP kriz masasını ve TKP’nin deprem dayanışma faaliyetlerini yoğun bir şekilde yürüttüğü Dursunlu Mahallesi’nin farklı noktalarını ziyaret ederek halkla buluşan ve bölgedeki durumu onlardan da dinleme imkanı bulan heyetin gözlemleri paylaşıldı. Bu gözlemler sonucunda, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda TKP’nin deprem bölgesindeki çalışmalarının, temel ihtiyaç malzemeleri dayanışmasının devam ettirilmesinin yanında, sağlık taraması, çocukların kesintiye uğrayan eğitimini desteklemeye yönelik dayanışma sınıflarının oluşturulması, ihtiyacı olan hanelere çadır desteği sunulması gibi alanlara odaklanılarak devam ettirilmesi değerlendirildi.

TKP’nin 14 Mayıs’ta gerçekleşmesi beklenen seçimlere yönelik olarak depremden önce başlatmış olduğu çalışmalar depremin ardından ortaya çıkan siyasal ve toplumsal tablo doğrultusunda gözden geçirildi. Bu tablo ile hesaplaşılmasının seçim gündeminin merkezine konulması gerektiğine dönük değerlendirmenin sonuçları TKP’nin seçim araçları üzerinden önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansıyacak.

Ek olarak, Türkiye’de son günlerde düzen siyasetinde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda TKP ile aynı ilkeleri savunan partilerin ayrı bir odak halinde güçlenmesine dönük ihtiyaç ve olanaklar tartışıldı. TKP’nin birlikte yürümeye dönük geniş çağrısının yinelenmesi ve seçim sürecinde bu ilkelerle hareket etme iradesinin diğer siyasi partilerce paylaşılmadığı durumda TKP’nin tüm örgütsel ve siyasal ağırlığıyla bu boşluğu doldurma sorumluluğuyla hareket etmesi kararlaştırıldı.