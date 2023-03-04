TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: Erdoğan'ın önünü açan bir süreç yaşandı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan soL TV'de Gündem Özel programı Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtladı.

Okuyan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

"- Bugün herkes Akşener'e yükleniyor. Bilmiyor muydunuz? Bunu mu yapması gerekiyordu? Akşener'in faşist olduğu bugün çıkmadı ortaya. Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu... Bu isimlerle ilgili yarın bir şey olsa, 'yobazdan bir şey olmaz, AKP artıkları' mı diyecekler.

- Bunu sanki yeni keşfetmişler gibi basında yüklenenler var. Şunu söylememiz gerekiyor. Biz falcı olduğumuz için değil. Bu figürlerin sicillerini iyi biliyoruz. İnsanlar kendi geçmişlerinden kopabilirler ama gerçek bir muhasebeyle koparlar. Hiç duydunuz mu böyle bir muhasebeyi? Hayır.

- 1990'larda Akşener'in temsil ettiği değerlerden bir kopuş yok. Bunu başkaları için de söyleyebiliriz. Bunu başkaları için de söyleyebiliriz. Adaylığı gündeme geldiği için Mansur Yavaş...

- İnsanlar sahte kahramanlar yaratarak kendilerini aldatmaktan vazgeçsin artık.

- Hangi kritik dönemeçte laikliği savunmuş Akşener? Laikliği nerede savunmuş? Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet demek temizlenmek için yeterli mi?

- Çok kolay aldanır hale geldik. Şimdi sanılıyor ki Akşener kalkınca masa tertemiz oldu. Böyle bir kanaat var.

- Dün itibariyle Erdoğan'ın elinin güçlendiğini düşünmek gerekir.

- "Başağrısından kurtuldu altılı masa"! Öyle değil. Başağrısı olduğunu dün mü hatırladılar? Bu ayrı. Ama şunu söylüyorum, şu an itibariyle Erdoğan'ın önünü açan bir süreç yaşandı ve ben Akşener'in hamlesinde uzun vadeli, Erdoğan'la ilgili Türkiye'nin sermaye çevrelerinin, devletin içerisinde bir kanadın ve emperyalist merkezlerin geldiği bir nokta, buldukları bir formülle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Ve önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın seçim sürecinde izleyeceği performansın etkili olabileceğini düşünüyorum.

- Akşener'in hamlesi eğer öfke nöbetinin bir sonucuysa düzeltilir. Ama bir stratejik hesabın parçasıysa bu yeniden kazanmış bir Erdoğan'ın seçim sonrasında nasıl bir oyun kuracağıyla ilgili bir hesabın ürünüdür.

- Erdoğan seçimi kazansa dahi ciddi darbe yemiş bir siyasetçi. O yüzden Türkiye'nin önümüzdeki döneminde 'milli mutabakat' dahil, AKP ile kendisini sınırlamamış, hatta şunu söyleyeyim Cemaatle yeniden nikah tazeleyen bir AKP dahi mümkün. Deprem sonrasında ABD, NATO, AB'den gelen sinyallere bakıldığında hep şunu gösteriyor: Siz yönetemiyorsunuz ülkeyi. Bizim yardım etmemiz lazım size. Açıktan söylüyorlar.

- TKP açısından o masa yok hükmündedir. 'Akşener gitsin o masaya sosyalist sol da dahil olsun'. Bunu söyleyen dostlarımız var. Biz o masada hiçbir şekilde olmayız. Bizim ilkelerimiz var.

- (Kılıçdaroğlu'nun TKP'yi ziyaret talebi) Deprem dayanışma çalışmaları ve o sırada karşılaştığımız baskılarla ilgili bir ziyaret talebi geldi. Seçimlerle ilgili bir şey yoktu. Biz de kendilerine bu gündemlerle ilgili bir ziyarette tabii ki oturur, konuşuruz dedi. Daha günü belirlenmiş değil.

- TKP tabii ki ziyarete açıktır. Akşener kalktı diye o koltuğa TKP oturmaz. Denilecek ki kendinizi bu kadar büyük görmeyin. Akşener'in koltuğuna oturmaz TKP. Bu kinle filan ilgili değil. Yani Akşener'in boşalttığı şeye Türkiye'de sosyalizm girmez.

- Sosyalist Güç Birliği'nin ilkelerini savunuyoruz. Bu konuda çok titiz davrandık. Aynı titizliği biz müttefiklerimizden de bekleriz. Sosyalist Güç Birliği'nin kuruluş felsefesi CHP'den ve HDP'den bağımsız bir sosyalist çizgiyi geliştirmektir.

- Günlük pozisyonlar üzerine kurulu siyaset anlayışının terk edilmesi gerek. Masada olup bitenler bu ülkede siyasi etiği ayaklar altına alan AKP'yi rahatlattı.

- Devletin en örgütlü organizasyonunu dün Osmaniye'ye gittiğimizde gördük. 45 dakika beklettiler bizi yolda, dronelar, tomalar, ekipleriyle Yunus Emre mahallesindeydiler. Bizi durdurmak için yaptıkları operasyonla pek çok şeyi imar ederlerdi mahallede."