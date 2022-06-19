Türkiye Komünist Partisi Iğdır ve Kars'ta temsilciliklerini açtı

Iğdır'da ikinci temsilciliğini Aralık ilçesine açan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kars'ta Dağpınar Beldesinde de bir temsilcilik açtı.

Iğdır Aralık ilçesi temsilciliği açılışında Aralık temsilciliği adına söz alan Artaç Nedret, açılışa gelen konukları selamlarken kısaca Aralık ilçesindeki sorunlara değindi. Büyük bir çoğunluğun ucu ucuna geçinerek hayatta kaldığını ifade eden Nedret, Aralık ilçesinin aynı zamanda Kürt ve Azeri emekçilerin birlikte yan yana kardeşçe yaşayabildiği nadir yerlerden birisi olduğunu söyledi.

Aralık'ta TKP'yle eşitliğin özgürlüğün mücadelesini yükseltme sözü veren Aytaç Nedret, artık Aralık'taki her bir emekçinin vereceği mücadelede komünistlerin yol göstericeğini ve açılan temsilciliğin dayanışmayı büyütecek bir merkez haline geleceğini kaydetti.

Iğdır'daki açılış

Iğdır'daki temsilcilğin açılışının ardından saat 18.00'de Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Beldesi'nde de TKP bir temsilcilik açtı.

Birinci hedef Dağpınar'a ilk kütüphaneyi kurmak

Açılışta TKP Dağpınar örgütü adına konuşan Özgür Yardımcıel, Dağpınarlı emekçilerin önemli bir çoğunluğunun hayvancılık ve inşaat sektöründe çalıştığını vurguladı. Yardımcıel, Türkiye Komünist Partisi'nin beldede açtığı temsilciliğin tüm emekçiler için dayanışmanın mücadelenin birliğin ve aydınlanmanın merkezi haline geleceğini ifade etti.

Çalışmaları vakit kaybetmeden büyüteceklerini ifade eden Özgür Yardımcıel, beldede herhangi bir kütüphane olmadığına dikkat çekerek, ilk çalışmalarını belde temsilciliğine kitaplık kurarak gerçekleştireceklerini kaydetti.

Açılışlarda TKP Parti Merkez Konseyi adına söz alan Özkan Öztaş, bu düzenin yoksulların, emekçilerin, işçi sınıfının sorununu çözemeyeceğini ve memlekette komünistlerin mücadelesi ile siyasette işçi sınıfının sesinin yükseleceğini söyledi.