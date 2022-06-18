TKP Malatya İl Temsilciliği açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) ülkenin birçok yerinde açtığı yerel merkezlere Malatya’da bir yenisi eklendi. Battalgazi'nin İsmetiye Mahallesi'nde bugün TKP Malatya İl Temsilciliği'nin açılışı gerçekleşti.

TKP üye ve dostlarının katıldığı açılışta TKP Parti Merkez Konseyi üyesi Özkan Öztaş, Malatyalı emekçilere dönük bir konuşma yaptı. Öztaş yaptığı konuşmada yaşanan ekonomik sorunlara ve emekçilerin yaşadığı sıkıntılara değindi.

Yoksullukla baş başa bırakılan emekçi halkın "sabredecek tek bir günlerinin dahi olmadığını" ifade eden Öztaş, TKP'nin emekçilerin üstü örtülmek istenen öfkesini ülke siyasetin bir parçası yapacağını vurguladı. "Bu düzene tek bir emekçiyi bile teslim etmeyeceğiz" diyen Öztaş, seçimden seçime yapılan siyasetin emekçilerin sorunlarını ötelemekten başka bir sonucu olmadığını da ekledi.

'Dayanışma ve aydınlanmanın merkezi'

Açılışta Malatya İl Temsilciliği adına konuşan Betül Karababa, açılış için emek harcayan herkese teşekkür etti. Karababa yaptığı konuşmada "Herkesin seferber olduğu elinden geldiğince destek olduğu, kimisinin boyasını yaptığı, kimisinin yerlerini sildiği kimisinin de çayını demlediği, omuz pmuza dayanışma halinde bir açılış hazırlık süreci geçirdik" dedi.

Karababa şöyle devam etti:

"Bugün burada buluşmak bizim için çok kıymetli. Her birimizde, aydınlanmanın ve dayanışmanın merkezi olacak temsilciliğimiz için verilen bu emeğin heyecanı var. Bu bizim için bir başlangıç. Çok daha güzel çalışmalar yapıp ve emekçilerin kurtuluşu için mücadeleye dair adımlar atacağız."

'Malatya’da sosyalizmin bayrağını yükselteceğiz'

Betül Karababa'nın ardından söz alan Eren Aybala'ysa, "Bugün sınavı olduğu için gelemeyen genç arkadaşlarımız ve ayrıca Arguvan'dan ve Doğanşehir'den bizlere selamlarını yollayan arkadaşlarımız var. Onların da her birinin emekleri var bu çalışmalarda." dedi.

Aybala şöyle devam etti:

"Açılışını yaptığımız bu bina dört duvardan ibaret olmayacak. Atölyelerin, söyleşilerin gerçekleşeceği, güzel bir kütüphanenin kurulacağı ve emekçilerin bir araya gelip nefes akacakları bir yer var artık. Malatya'da sosyalizmin bayrağının yükseldiği bir mevzimiz var artık."

Katılımcıların yaz aylarına dönük temsilcilik için program ve planlarını önerdikleri buluşma temsilcilik için kurulacak bir kitaplık önerisi ile son buldu.